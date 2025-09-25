В Таиланде полицейские поймали блогера Дзугкоева, занявшегося сексом в машине

Тайские полицейские объявили в розыск треш-блогера Георгия Дзугкоева, который занялся сексом с девушкой легкого поведения в кузове пикапа на глазах у прохожих. Об этом сообщил Telegram-канал Mash .

Процесс сняли на видео и распространили в Сети. Кадры дошли до властей Пхукета. Поведение мужчины оценили как антирепутационное и объявили его в розыск. В итоге блогера поймали, теперь ему грозят штраф и депортация.

Ранее в Петербурге молодые люди занялись сексом на скамейке у дома. Пару задержали и присудили по 15 суток ареста.

Как заявила руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева, хулиганы вступили в интимные отношения через 25 минут после знакомства. Мужчина подсел к даме, налил коньяку и начал общаться. Потом их знакомство «продолжилось в максимально близкой форме».