Двухмесячная девочка пострадала в конфликте двух женщин на Алтае

В Барнауле двухмесячная девочка пострадала во время конфликта двух женщин

Во время конфликта двух женщин в Алтайском крае пострадала двухмесячная девочка. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по региону.

На Взлетной улице в Барнауле 16 июня женщина напала на мать с грудным ребенком в коляске и стала ее избивать. Ребенок в результате конфликта выпал на землю и заплакал.

Помощник прокурора Алтайского края Мария Антошкина отметила, что врачи осмотрели двухмесячную девочку и отпустили домой.

Прокурор края Антон Герман поставил установление обстоятельств конфликта и принятие процессуального решения под свой контроль. При наличии оснований надзорное ведомство примет меры прокурорского реагирования.

Пресс-служба главка МВД по региону сообщила, что правоохранители проводят проверку по факту ЧП.

Ранее водитель Mercedes напал на молодую маму с ребенком в Кирове в ходе дорожного конфликта.