Двухлетняя девочка погибла в ДТП в Башкирии

В Учалинском районе Башкирии столкнулись Lada Granta и Daewoo Matiz, в аварии погибла двухлетняя девочка. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, ДТП произошло на 130-м километре автодороги Белорецк — Учалы — Миасс. Девочка ехала с семьей в Daewoo Matiz, после столкновения она умерла на месте.

«Трех несовершеннолетних пассажиров Daewoo Matiz девяти, семи и пяти лет вместе с матерью с различными травмами госпитализировали», — уточнили в ведомстве.

На месте работали сотрудники Госавтоинспекции, МЧС и экстренных служб. Обстоятельства аварии выяснят полицейские.

Ранее девушка и двое детей погибли в ДТП на трассе в Иркутской области: 26-летняя водитель Toyota Corolla Spacio потеряла управление и выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком.