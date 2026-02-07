Девушка и двое детей погибли в ДТП на трассе в Иркутской области
На 78-м километре автодороги Р-258 «Байкал» около поселка Глубокая произошла смертельная авария. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
По предварительным данным, 26-летняя девушка за рулем Toyota Corolla Spacio потеряла управление и выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком.
«В результате случившегося водитель легкового автомобиля и двое детей-пассажиров 2017 и 2020 года рождения скончались на месте ДТП», — уточнили в Госавтоинспекции.
Водитель был пристегнут, несовершеннолетних пассажиров перевозил без нарушений.
Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц», сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. На месте аварии работают следователи и полицейские.
