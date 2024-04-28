Женщина с младенцем выпала из окна десятиэтажки в Башкирии | 360°

Происшествия 28 апреля 2024, 14:38 Женщина с младенцем выпала из окна десятиэтажки в Башкирии Младенец в Башкирии выжил после падения из окна десятиэтажки РИА «Новости»

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Женщина с 10-месячным ребенком в руках выпала из окна квартиры, находящейся на 10-м этаже многоэтажного дома в Улан-Удэ. Об этом сообщил Telegram-канал «Весь Улан-Удэ».

Пострадавших нашли под окнами высотки в Октябрьском районе города 27 апреля, их срочно госпитализировали. Женщина получила тяжелые травмы и скончалась. За жизнь ребенка борются врачи.

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Очевидцы рассказали, что в квартире вместе с женщиной и младенцем находился мужчина. Правоохранительные органы подключились к выяснению обстоятельств произошедшего.

Ранее в Тюмени тело 50-летней женщины нашли во дворе многоэтажного жилого дома. Аналогичный случай произошел в Москве, где из окна 12-го этажа выпали два человека, один из них выжил.