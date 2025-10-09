Двухлетний мальчик выжил после «обезглавливания» в ДТП

В Мексике семья с детьми попала в серьезное ДТП с грузовиком, в результате которой у двухлетнего мальчика голова отделилась от позвоночника и спинного мозга. Об этом сообщило издание People .

Автомобилем управляла мать мальчика, когда в минивэн врезался грузовик. Женщина получила черепно-мозговую травму и сломала руку. У ее мужа были сломаны ребра. В машине помимо двухлетнего ребенка находились еще пятилетние близнецы, один из которых не пострадал, а второй отделался порезом на лбу.

Самый младший член семьи сидел в автокресле в момент аварии. По словам отца мальчика, его голова была неестественно вывернута, а глаза полуоткрыты. Ребенок перестал дышать, и он был уверен, что тот мертв.

Ребенка экстренно доставили в больницу в Мехико, где врачи сообщили, что он получил несовместимые с жизнью травмы. Но позже его состояние улучшилось, хотя медики считали, что ребенка может парализовать.

Родителям мальчика удалось найти врача в Чикаго и перевезти его туда. Медики из Чикагского университета провели опасную операцию, но смогли соединить сначала череп ребенка с его позвоночником, а потом восстановить оболочки его спинного мозга.

По словам врача, произошло настоящее чудо, ребенок со временем смог управлять ногами и руками.

