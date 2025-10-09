Мужчине с проволокой в глазу спасли зрение в Сергиево-Посадской больнице

Врачи Сергиево-Посадской больницы спасли зрение 36-летнему мужчине, которому в глаз попал кусок металлической проволоки. Травму он получил во время работы с болгаркой.

Проволока отлетела и повредила мужчине роговицу, хрусталик и радужку.

«Инородное тело мы удалили сразу же. И спустя несколько дней сделали операцию по поводу травматической набухающей катаракты, которая развелась буквально в первые дни после травмы», — отметила заведующая офтальмологическим отделением больницы Анастасия Натарова.

После этого специалисты имплантировали хрусталик. Уже на следующий день зрение восстановилось на 80%.

Пациента уже выписали.

Медики напоминают о необходимости соблюдать технику безопасности во время проведения работ. В случае получения травмы следует как можно скорее обратиться за помощью.