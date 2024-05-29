Двухлетнего ребенка похитили с детской площадки в Ярославле

СК: в Ярославле с детской площадки похитили двухлетнюю девочку

Фото: Unsplash

Жительница Московской области похитила двухлетнюю девочку с детской площадки в Ярославле. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по Ярославской области.

По данным ведомства, подозреваемая находилась на игровой площадке одного из многоэтажных домов на Московском проспекте. С женщиной была дочь ее знакомой. Злоумышленница воспользовалась отсутствием поблизости родителей и увела ребенка.

«Следственным отделом по Фрунзенскому району города Ярославля следственного управления СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело», — отметили в СК.

Позже в ведомстве сообщили, что девочку удалось найти, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. В поисках участвовали следователи-криминалисты и оперативные сотрудники полиции.

Ранее неизвестные похитили жительницу Тосно. Вечером 21 мая 18-летняя девушка ушла в магазин и не вернулась.

Московские компании в 2,6 раза нарастили производство продуктов питания

Время сменить меч на кисточки. Как пережить ганданту Марса

«Результат неготовности». Атаку на СДЭК назвали следствием просчета компании

Признан невменяемым. История «Смолинского маньяка»

ЕГЭ не панацея. Как найти призвание после школы

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте