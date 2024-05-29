Двухлетнего ребенка похитили с детской площадки в Ярославле

СК: в Ярославле с детской площадки похитили двухлетнюю девочку

Жительница Московской области похитила двухлетнюю девочку с детской площадки в Ярославле. Об этом сообщили в пресс-службе СУ Следственного комитета по Ярославской области.

По данным ведомства, подозреваемая находилась на игровой площадке одного из многоэтажных домов на Московском проспекте. С женщиной была дочь ее знакомой. Злоумышленница воспользовалась отсутствием поблизости родителей и увела ребенка.

«Следственным отделом по Фрунзенскому району города Ярославля следственного управления СК России по Ярославской области возбуждено уголовное дело», — отметили в СК.

Позже в ведомстве сообщили, что девочку удалось найти, ее жизни и здоровью ничего не угрожает. В поисках участвовали следователи-криминалисты и оперативные сотрудники полиции.

Ранее неизвестные похитили жительницу Тосно. Вечером 21 мая 18-летняя девушка ушла в магазин и не вернулась.