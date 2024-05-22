Девушку похитили из ТЦ в Колпине и увезли в сторону Москвы

Неизвестные на черном авто похитили 18-летнюю девушку из ТЦ в Петербурге

Жительница Тосно пропала после поездки в Санкт-Петербург. Ее усадили в черную машину и увезли в сторону Москвы. Полиция начала проверку.

Похищение произошло возле торгового центра «Ока» в Колпине, сообщил сайт 78.ru. Девушке 18 лет, она жила с матерью в Тосно. Вечером 21 мая пострадавшая ушла в магазин и не вернулась.

Через несколько часов она позвонила тете и заявила, что незнакомцы усадили ее в черную Lada Granta и увезли по скоростной трассе М-11 «Нева» в сторону Москвы. Она собиралась выпрыгнуть из авто. Женщина обратилась в полицию, началась проверка.

Журналисты выяснили, что это не первое исчезновение девушки. За последние полтора года она уезжала несколько раз, в том числе в Ставропольский край к возлюбленному.

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