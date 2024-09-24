Двухкомнатная квартира сгорела в Московском районе Петербурга

Пожар в двухкомнатной квартире площадью 60 квадратных метров произошел накануне в Московском районе Петербурга. Об этом сообщил «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по городу.

В тушении участвовали 10 единиц техники и 37 человек личного состава МЧС. Пожар удалось ликвидировать за 1,5 часа.

Информации о погибших и пострадавших не поступало. Сообщается, что огонь полностью повредил квартиру.