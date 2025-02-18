Двухэтажный гараж вспыхнул на западе Москвы

Источник 360.ru: на Десантной улице в Москве загорелся гараж

Пожар произошел в двухэтажном кирпичном гараже на Десантной улице в Москве. Внутри могут находиться кислородные баллоны, сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

«Горит по всей площади», — отметил он.

На место прибыли сотрудники МЧС. Пожару присвоили первый ранг опасности, есть угроза распространения огня.

«Локализовано, очаг пожара находится на втором этаже. Происходит загорание обшивки стен и мебели. <…> Примерная площадь 15 квадратных метров», — добавил собеседник 360.ru.

Ранее пожар вспыхнул в больнице в Комсомольске-на-Амуре. По данным МЧС по Хабаровскому краю, очаг возгорания находился в бытовом помещении на третьем этаже. В отделении травматологии произошло задымление.

Сотрудники больницы оперативно вывели пациентов из здания. Огнеборцы потушили огонь, данные о пострадавших не поступали.