Двухэтажный дом загорелся в Ленобласти

Крупный пожар разгорелся в частном доме во Всеволожском районе Ленинградской области. Видеозапись с места ЧП появилась в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, что пламя целиком охватило двухэтажное здание. На видео также попала работа спасателей.

В пресс-службе МЧС по Ленобласти уточнили, что возгорание произошло в частном доме в Поселке Янино-1. Площадь здания составляет 400 квадратных метров.

«На месте работают и автоцистерны 101 и 149 пожарной части ГКУ Леноблпожспас», — отметили в ведомстве.

Пресс-служба напомнила о важности соблюдения правил пожарной безопасности в частных жилых домах. Владельцам посоветовали установить автономные дымовые извещатели, чтобы избежать ЧП.

Ранее мощный пожар вспыхнул В Кингисеппском районе Ленинградской области. Огонь разгорелся в торговом центре в деревне Вистино на улице Ижорской. В здании находились магазин игрушек, хозтоваров и одежда, в результате пожара никто не пострадал.