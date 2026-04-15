Крупный пожар охватил торговое здание в Кингисеппском районе Ленобласти

В Кингисеппском районе Ленинградской области произошло возгорание в торговом здании. Пожар вспыхнул в деревне Вистино на улице Ижорской, дом 7. Об этом сообщил сайт «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу оегионального ГУ МЧС России.

По данным ведомства, огонь охватил одноэтажное каменное здание с шиферной крышей, где располагались магазин игрушек, хозтоваров и одежда. Площадь возгорания составила 314 квадратных метров, добавил Piter.TV.

Первые пожарные подразделения 70-й части прибыли на место происшествия в 22:52. Затем подоспели подразделения 125-й части, электрики и оперативная группа. К 02:51 пожар был полностью ликвидирован.

Информации о пострадавших не поступало. Судя по фотографиям с места событий, в этом же здании работает пункт выдачи товаров маркетплейса.