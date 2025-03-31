Двух школьниц нашли под окнами многоэтажки в Волгограде

Под окнами многоэтажного дома в Волгограде обнаружили тела двух школьниц. Они держались за руки, сообщил Telegram-канал Mash.
По данным канала, погибшим было 15 и 16 лет. Девочек нашли рядом с 16-этажным домом на улице 64-й Армии. Очевидцы написали в местных пабликах, что школьницы держались за руки.
На месте работали экстренные службы и полиция. Правоохранители опросили местных жителей. Официальной информации о происшествии пока не было.
Ранее во Владивостоке девочка выпала из окна шестого этажа. До этого соседи слышали просьбы о помощи. Школьница кричала, что ее 15 дней удерживают силой. Правоохранители пытались помочь девушке, но не смогли.
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