Двух рыбаков унесло на льдине по реке под Иркутском

В Иркутской области двух рыбаков унесло на оторвавшейся льдине по реке Бирюсе

Льдина унесла от берега двух рыбаков на реке Бирюсе в Иркутской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

Рыбаки провели на льдине весь день, но вечером она откололась. Течение вынесло их на щебенистую поверхность в центре реки. Спасателям позвонили свидетели, заметившие силуэты рыбаков ночью.

На место незамедлительно отправились сотрудники Западного поисково-спасательного отряда из Тайшета с аэролодкой «Пиранья». Они выяснили, что мужчины самостоятельно добрались до берега по ледяным глыбам и мелководью, а затем пошли к своему автомобилю в деревне Усть-Яга.

В МЧС предупредили рыбаков о недопустимости выхода на водоемы в период ледостава, это опасно для жизни.

Ранее в Бурятии сотрудники МЧС спасли четверых рыбаков с дрейфующей льдины. Они также проигнорировали запрет выхода на водоем.