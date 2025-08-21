Двух российских альпинистов эвакуировали с пика в горах Киргизии

Спасатели эвакуировали двух российских альпинистов с пика Байчечекей в Киргизии. Об этом РЕН ТВ сообщили в пресс-службе МЧС республики.

«Двое альпинистов, граждан России, были эвакуированы на вертолете с пика Байчечекей», — рассказали в министерстве.

Высота пика достигает 4515 метров. Туристам понадобилась помощь во время восхождения по одному из маршрутов. Для эвакуации альпинистов спасатели задействовали вертолет МЧС Airbus H125, россиян доставили в Бишкек.

Сейчас они находятся в больнице, им оказывают медицинскую помощь.

Пик Победы, где застряла российская альпинистка Наталья Наговицына, находится в 500 километрах от этого места.

Россиянка застряла на высоте в более чем семь тысяч метров со сломанной ногой. Вертолет Минобороны Киргизии задействовали в спасательной операции, но он совершил жесткую посадку в горах.