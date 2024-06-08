Двух пропавших в Свердловской области детей нашли живыми

МЧС России: в Свердловской области нашли живыми двух пропавших 4 июня детей

Спасатели в Свердловской области обнаружили двух детей, пропавших в лесу во вторник. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

«В Свердловской области нашли пропавших детей. Они живы», — заявили в ведомстве.

В региональном управлении ведомства уточнили, что детей после эвакуации из района поисков доставят в медицинское учреждение для обследования.

«По оперативным данным, у детей истощенное состояние, но их жизни ничто не угрожает», — отметили в МЧС.

Руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых рассказал РИА «Новости», что вместе с детьми обнаружили и их двух собак. Детей первым нашел мужчина, который в ходе поисковой операции прочесывал местность на квадроцикле.

Вечером во вторник, 4 июня, 11-летняя девочка и ее 13-летний брат ушли порыбачить на реку Липку неподалеку от населенного пункта Липка в Слободо-Туринском районе и заблудились.

Ранее тело подростка нашли в реке в Смоленской области.