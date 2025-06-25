Двух пропавших в Москве диггеров нашли мертвыми

Двое молодых людей, увлекающихся исследованием подземных коммуникаций, исчезли на северо-востоке Москвы. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

В последний раз диггеров 18 и 19 лет видели 21 июня в районе станции метро Лосиноостровская. На одном из пропавших была темно-коричневая толстовка с капюшоном и белым принтом на груди. Второй был одет темно-синий худи, темные джинсы и серые кроссовки.

«Предположительно, могут быть в подземных коммуникациях», — отметил собеседник 360.ru.

Позже отряд «Лиза Алерт» сообщил, что молодые люди погибли. Поисковики обнаружили их тела, подробности случившегося пока неизвестны.

Ранее в Оренбургской области обнаружили двух погибших школьниц. Тела девочек 13 и 14 лет находились в лесополосе рядом с селом Первая Григорьевка. Причины гибели школьниц устанавливают следователи.