Пропавших в Оренбуржье школьниц нашли мертвыми в лесу

Два дня назад в оренбургском селе две пропали девочки, 13 и 14 лет. Сегодня их нашли мертвыми в лесополосе, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Оренбургской области. Следователи возбудили уголовное дело.

«В ходе поисковых мероприятий в лесополосе, расположенной в одном километре восточнее села Первая Григорьевка, обнаружены тела потерпевших без видимых признаков криминальной смерти», — сообщили в Следкоме.

По предварительным данным, школьницы ушли из дома днем 22 июня 2025 года и больше не объявлялись. Сейчас следователи и криминалисты регионального управления выясняют обстоятельства исчезновения детей и причины их гибели.

Ранее в Приморском районе Петербурга из Финского залива достали тело 17-летней девушки, которая пропала весной. Десятиклассница ушла из дома вечером после ссоры с отцом, который был недоволен покупкой дорогого кофе. Школьница оставила телефон и документы.