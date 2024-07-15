Двух пособников террористов задержали в Новосибирске и Омске

ФСБ задержала в Новосибирске и Омске двоих мужчин за финансирование терроризма

Сотрудники ФСБ задержали в Омске и Новосибирске двух сообщников, собиравших деньги для боевиков одной из исламистских террористических организаций. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель управления ведомства по Омской области Ирина Руснак.

По данным силовиков, злоумышленниками оказались выходцы из стран Центральной Азии. Они установили контакт с эмиссаром террористов и начали готовиться к выезду за границу, чтобы вступить в их ряды. Мужчины изучали минно-взрывное дело и собирали деньги боевикам на покупку оружия.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по нескольким статьям. Омский суд уже взял одного из подозреваемых под стражу.

Ранее ФСБ задержала в Майкопе мужчину, планировавшего нападение на Свято-Успенский собор.