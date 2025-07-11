Двух подвальных кошек замуровали во время ремонта в Жулебино

В районе Выхино-Жулебино на юго-востоке столицы рабочие заживо закопали двух кошек во время ремонта теплотрассы. Об этом 360.ru рассказали местные жители.

История, которая чуть не обернулась для животных трагедией, развернулась около жилого дома на Лермонтовском проспекте. Привитые и стерилизованные черно-белые кошки Буся и Маша, которые уже десять лет живут в подвале, забрались в яму, образовавшуюся при проведении ремонтных работ. По словам очевидцев, строители, несмотря на то, что видели кошек, закопали их.

Под землей Буся и Маша пробыли восемь дней. Их спасли неравнодушные местные жители и волонтеры.

«Кошек искали везде, услышали звуки из-под земли, начали обзвон всех служб — ни одна не отозвалась. Восемь дней пытались легально решить вопрос, но ничего не получилось, пришлось ночью самим копать. Истощены, но поели и попили. Хорошо, в трубах была вода — так бы не выжили», — рассказала местная жительница.

Директор фонда защиты городских кошек «Котоспас» Анна Фельдман рассказала, что, узнав историю Буси и Маши, они сразу начали добиваться огласки ситуации, иначе проблему решить бы не получилось.

«Придете в полицию, управу — на вас не отреагирует никто. Пока огласку не сделаете, ничего не произойдет. Благодаря тому, что все стали ситуацию размещать, службы стали реагировать. [Люди] примерно знали, где кошки прятались. Всю ночь копали, к 05:00 раскопали», — поделилась она.

Ранее «Национальная ветеринарная палата» пожаловалась в Россельхознадзор и Минсельхоз об острой нехватке вакцин для кошек и собак. Специалисты заявили, что российские ветклиники получили втрое меньше необходимых препаратов.