В России не хватает вакцин для кошек и собак. Питомцы в опасности?
Ветклиники в России сообщили о дефиците вакцин для домашних животных
«Национальная ветеринарная палата» пожаловалась в Россельхознадзор и Минсельхоз об острой нехватке вакцин для кошек и собак. По их словам, в этом году российские ветклиники получили втрое меньше необходимых препаратов. Приведет ли это к увеличению числа заболеваний среди домашних животных — разбирался 360.ru.
Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков пояснил, что речь идет не об остром дефиците вакцин, а о сезонной нехватке препаратов на фоне повышенного спроса из-за старта прививочной кампании.
«Нехватка вакцин — это ежегодное явление, потому что традиционно весной начинается прививочная кампания, которая идет до середины лета. Люди уезжают на дачу, кто-то за рубеж, и перед новыми контактами с окружающим миром растет спрос на вакцинацию», — сказал он.
Эксперт подчеркнул, что на самом деле проблема остро не стоит. Специалисты наблюдают лишь недостаток импортных вакцин, которые стали слишком дорогими. Хозяевам, которые выбирали для питомца зарубежные препараты, Шеляков порекомендовал присмотреться к отечественным вакцинам.
«Если какой-то особый производитель, то да, где-то, конечно, могут быть временные перебои в этот напряженный весенне-летний период, когда спрос вырастает в несколько раз. Все вакцины примерно одинаковы. Любой препарат, прежде чем он вышел на рынок, проходил не меньше чем десятилетние клинические испытания, поэтому некачественных препаратов нет»
Михаил Шеляков
Ветеринарный врач высшей категории
Ветеринарный врач напомнил, что не привитые питомцы и их хозяева рискуют получить серьезные проблемы со здоровьем.
«Отсутствие массовой вакцинации домашних животных может привести к неблагоприятной эпидемической обстановке и даже распространению особо опасных инфекций. Мы животных вакцинируем и для их здоровья, и для нашего, потому что есть группа заболеваний, которые называются зоонозные и являются общими для человека и животных, например бешенство», — заключил он.
До этого ветеринары предупредили владельцев домашних животных об участившихся случаях падений питомцев из окон многоквартирных домов.