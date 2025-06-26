В России не хватает вакцин для кошек и собак. Питомцы в опасности?

«Национальная ветеринарная палата» пожаловалась в Россельхознадзор и Минсельхоз об острой нехватке вакцин для кошек и собак. По их словам, в этом году российские ветклиники получили втрое меньше необходимых препаратов. Приведет ли это к увеличению числа заболеваний среди домашних животных — разбирался 360.ru.

Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков пояснил, что речь идет не об остром дефиците вакцин, а о сезонной нехватке препаратов на фоне повышенного спроса из-за старта прививочной кампании.

«Нехватка вакцин — это ежегодное явление, потому что традиционно весной начинается прививочная кампания, которая идет до середины лета. Люди уезжают на дачу, кто-то за рубеж, и перед новыми контактами с окружающим миром растет спрос на вакцинацию», — сказал он.

Эксперт подчеркнул, что на самом деле проблема остро не стоит. Специалисты наблюдают лишь недостаток импортных вакцин, которые стали слишком дорогими. Хозяевам, которые выбирали для питомца зарубежные препараты, Шеляков порекомендовал присмотреться к отечественным вакцинам.