Двух подростков нашли мертвыми в гараже в Балашихе

В одном из гаражей Балашихи в припаркованном автомобиле нашли мертвыми двух 15-летних подростков. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления СК по Московской области.

Рядом с машиной нашли также мать одного из погибших. Она пошла искать сына, но надышалась угарным газом и потеряла сознание. Женщину отправили в больницу.

По предварительной информации, школьники задохнулись выхлопными газами. Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи и криминалисты осмотрели место происшествия и назначили комплекс судебных экспертиз.

Балашихинская городская прокуратура взяла расследование под контроль и следит за тем, как устанавливаются обстоятельства произошедшего.

В октябре в Домодедове задохнулись в машине 26-летний мужчина и его 22-летняя возлюбленная.