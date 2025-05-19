Школьники на питбайке и квадроцикле устроили ДТП с пострадавшими в Кургане

В Кургане произошла авария с участием подростков. Не обошлось без пострадавших, сообщило Ura.ru со ссылкой на региональную Госавтоинспекцию.
Согласно данным ведомства, на пересечении улиц имени А. Балакшина и Советской 10-летний школьник, управляя питбайком Sharmaks Promax, решил выйти на обгон. В результате он столкнулся с квадроциклом Tao Motor, за рулем которого находился 13-летний юноша.
Водителю мотоцикла потребовалась госпитализация. Кроме того, травмы получила 13-летняя пассажирка второго транспорта. Организована проверка.
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