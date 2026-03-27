Двух неуклюжих диких птиц спасли в Москве

Специалисты Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы спасли двух птиц в столице, которым грозила опасность. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В поселке Первое Мая утка зацепилась за ветки и запуталась в рыболовных снастях. На место прибыли спасатели и освободили птицу, а затем передали в Центр спасения диких животных.

Также на улице Южнобутовской прохожие заметили сидящую в кустах сову, которая не могла взлететь после сильного удара об стену. Ее также отправили специалистам центра для выхаживания.