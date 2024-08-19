Двух девочек сбили на остановке в Москве. Их откачивали на месте

Видео 360.ru: двух девочек сбили на Боровском шоссе в Москве

Двух девочек сбили возле автобусной остановки на Боровском шоссе в Москве. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия. Как рассказали очевидцы, одной из пострадавших делали массаж сердца прямо на земле.

В пресс-службе столичной Госавтоинспекции подтвердили, что два ребенка пострадали в ДТП на западе Москвы. По предварительным данным, на пересечении Боровского шоссе и Чоботовской улицы водитель Mitsubishi сбил несовершеннолетних, которые переходили проезжую часть в неположенном месте.

«В результате дорожной аварии шестилетнюю девочку и ее 17-летнюю сестру доставили в медучреждение», — передали в ГИБДД.

Ранее пьяный водитель без прав сбил женщину с ребенком у поликлиники в Подольске. Пострадавших доставили в больницу, против автомобилиста возбудили уголовное дело за нарушение правил дорожного движения.

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