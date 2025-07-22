Двух человек ранило в результате атаки БПЛА в Брянской области

Дрон ВСУ ударил по машине в селе Бровничи, ранены два мирных жителя

В селе Бровничи Брянской области украинский дрон-камикадзе атаковал гражданский автомобиль. В результате удара ранены два мирных жителя — мужчина и женщина, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале .

По словам главы региона, пострадавших доставили в больницу, где им оказали необходимую помощь. Богомаз назвал атаку «целенаправленной» и обвинил ВСУ в террористических действиях против мирного населения.

Он призвал жителей приграничных районов сохранять бдительность, так как украинская сторона продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре.

Это не единственный случай атаки украинскими БПЛА за день: в Херсонской области украинский дрон поразил частный автобус. Как сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, в результате погибли три человека, еще трое получили тяжелые ранения.