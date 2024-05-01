Дебошир из Коломны выстрелил в двух полицейских. Мужчину задержали | 360°

Происшествия 01 мая 2024, 11:59 Дебошир из Коломны выстрелил в двух полицейских. Мужчину задержали МВД: в Коломне задержали обстрелявшего полицейских из ракетницы мужчину РИА «Новости»

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Пьяный житель Коломны выстрелил из сигнальной ракетницы в правоохранителей, после чего его задержали. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Московской области.

Полиция получила от жителей сообщение, что в одном из домов хулиганят соседи. После того как правоохранители прибыли на место, им открыл дверь нетрезвый мужчина, который обстрелял их из ракетницы. В результате пострадали два сотрудника полиции.

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Дебошира доставили в отдел и установили его личность. Оказалось, что мужчину уже несколько раз судили ранее.

«За нарушение общественного порядка правонарушитель привлечен к административной ответственности», — указали в пресс-службе.

Ранее в Омске местный житель из-за скуки устроил стрельбу в кафе. Мужчина был пьян и решил напугать посетителей заведения. В ответ на стрельбу местные жители подошли к омичу и забрали у него карабин.