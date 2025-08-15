Двух человек достали из-под завалов после взрыва на рязанском заводе «Эластик»
В Рязанской области после ЧП на предприятии «Эластик» из-под завалов удалось вытащить живыми двух человек. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
Людей спасли специалисты ведомства при сотрудничестве с Росгвардией. Поисково-спасательные работы на заводе еще не завершили — их будут вести круглые сутки.
«Для этого устанавливаются световые башни. Также на отдельных участках проводится проливка конструкций», — уточнили в МЧС.
При взрыве пострадали 117 человек, из них пятеро погибли. К месту происшествия прибыли около 350 специалистов и свыше 80 единиц техники. Группировку в МЧС решили нарастить.
