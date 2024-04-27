Дворника-героя из Санкт-Петербурга наградили за спасение погорельцев | 360°

Происшествия 27 апреля 2024, 12:39 Дворника-героя из Санкт-Петербурга наградили за спасение погорельцев В Петербурге наградили дворника за спасение людей при пожаре на Подольской улице

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В Санкт-Петербурге наградили дворника Олимжона Ибрагимова, который по водосточной трубе забрался на третий этаж горевшего дома и спас несколько человек. Об этом сообщила администрация Адмиралтейского района.

Пожар произошел утром 25 апреля в историческом здании на Подольской улице. Мужчина увидел огонь и позвонил в экстренные службы, а после взобрался на третий этаж, помог готовым спрыгнуть жителям удержаться на карнизе и спуститься по пожарной лестнице. Поступок Олимжона Ибрагимова сняли на камеру и выложили в интернет.

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Власти решили наградить мужчину. В пожарной части Адмиралтейского района ему вручили благодарность, новую форму и написанную детьми картину с видами города.

«За вашу активную гражданскую позицию хочу вам объявить благодарность», — сказал глава районной администрации Сергей Оверчук.

Дворник приехал из Узбекистана и семь лет проработал в управляющей компании «ЖилКомСервис» № 1. Олимжона Ибрагимова награждали за ответственную работу.

В Щелкове в 2023 году наградили 72-летнего пенсионера, который схватил напавшего на школьника грабителя. Михаил Макаров повалил преступника на землю и удерживал до приезда полиции.