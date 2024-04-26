«Надо всем помогать». Дворник из Узбекистана спас девушек из горящего дома в Петербурге | 360°

Эксклюзив 26 апреля 2024, 20:06 «Надо всем помогать». Дворник из Узбекистана спас девушек из горящего дома в Петербурге Дворник залез по трубе на третий этаж и спас девушек из пожара в Петербурге Freepik

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Дворник по имени Олимжон взобрался по водосточной трубе на третий этаж и вытащил девушек из охваченного огнем дома в Санкт-Петербурге. Уроженец Узбекистана одним из первых оказался на месте пожара, об этом он рассказал 360.ru.

«Утром, в пять часов, заходил на проверку, увидел, что дым пошел на третьем-четвертом этажах. Пожарных вызвал. Потом начали кричать жильцы. Через дверь к ним невозможно было зайти из-за сильного дыма. Увидел молодых женщин, которые хотели прыгать, я сказал, чтобы они этого не делали», — отметил дворник.

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Потом Олимжон поднялся к пострадавшим по трубе и начал их держать. В этот момент пожарные выдвинули лестницу. Одна из девушек спустилась по ней. Двух оставшихся жильцов и дворника сняли с помощью автокрана.

По словам мужчины, проявить смелость помогло военное прошлое: он служил в рядах ВДВ в Узбекистане. Также Олимжон занимался боксом. В России он живет с семьей уже семь лет. У него две взрослые дочери и есть внуки.

«Люди должны друг другу помогать. Для меня нет разницы, какая у человека национальность. За семь лет Россия стала практически родиной для меня», — добавил герой.

Управдом рассказала 360.ru, что Олимжон работает дворником более шести лет.

«Он очень хороший и скромный человек. Отзывчивый, всегда всем помогает», — отметила она.

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