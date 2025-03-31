Дворник удовлетворял себя возле детской площадки в ЖК «Метрополия»

Камеры засняли дворника, удовлетворявшего себя около детской площадки в ЖК «Метрополия» в Москве. Запись оказалась в распоряжении 360.ru.

На записи видно, как дворник, стоя у мусорных баков, занимается онанизмом, поглядывая на играющих детей и их мам. Мужчину заметили из окон квартир. Жильцы вызвали полицию, дворника задержали и доставили в отделение для дальнейшего разбирательства.

Очевидцы рассказали 360.ru, что фото- и видеоматериалы передали управляющей компании.

Ранее полицейские задержали водителя такси, подозреваемого в занятии онанизмом при пассажирке с малолетним ребенком в Санкт-Петербурге. Во время поездки водитель начал мастурбировать и задавать пошлые вопросы матери ребенка. Когда женщина достала телефон, чтобы снять видео, но мужчина сразу выбил его из рук.