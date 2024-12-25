Двоим инвалидам понадобилась помощь медиков после пожара в поселке Знамя Октября

Пожар разгорелся в доме № 9 в поселке Знамя Октября. Как сообщил источник 360.ru, из помещения эвакуировали и передали врачам скорой двоих инвалидов.
Никто не пострадал, уточнил источник. Огонь успел охватить мебель и вещи на площади пяти квадратных метров.
Возгорание началось на первом этаже — из окон квартиры валил черный дым. Само здание — пятиэтажное, газифицированное. Причина пожара пока неизвестна.
Ранее мебель загорелась в трехкомнатной квартире на севере Москвы. Один взрослый и двое детей покинули помещение, но внутри остались животные. Подъехавшие спасатели увидели слабый черный дым из окон девятого этажа.
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