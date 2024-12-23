Мебель загорелась в трехкомнатной квартире на севере Москвы

Мебель и постельные принадлежности загорелись в трехкомнатной квартире на севере Москвы. Жильцы вышли из квартиры до приезда спасателей, сообщил источник 360.ru.

Возгорание произошло на улице 9-я Северная. В трехкомнатной квартире на девятом этаже панельной 12-этажки загорелся диван. Один взрослый и двое детей покинули помещение, в службу спасения позвонила хозяйка квартиры. По информации источника, в квартире остались животные.

Подъехавшие спасатели увидели слабый черный дым из окон девятого этажа. Пожар локализовали на площади пять квадратных метров. Медицинская помощь потребовалась взрослому жильцу, его осмотрели врачи скорой помощи.

В Химках на Совхозной улице накануне разгорелся сильный пожар. Пламя вырывалось из окна на втором этаже. Данных о пострадавших не поступало.