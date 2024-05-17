Двоих взрослых и ребенка спасли из горящего дома в Марьине | 360°

Эксклюзив 17 мая 2024, 15:27 Двоих взрослых и ребенка спасли из горящего дома в Марьине Источник 360.ru: балкон многоэтажки вспыхнул в Марьине, пострадали двое РИА «Новости»

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Троих человек спасли из горящего дома на Новомарьинской улице в Москве. Как сообщил источник 360.ru, в одной из квартир 17-этажного дома загорелись комната и балкон.

Спасатели с помощью спецсредств сняли с шестого этажа двоих взрослых и ребенка. Эвакуированных осмотрели медики. В больницу отправили двоих, в том числе несовершеннолетнего.

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Как уточнил источник, дом не был газифицирован. Причина возгорания пока неизвестна.

Ранее в Москве загорелось общежитие воинской части. Из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек. Обошлось без пострадавших.