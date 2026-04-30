Двоих россиян задержали в Москве за акции устрашения руководителей РКН

В Московском регионе задержали двух человек, которые работали на украинские спецслужбы. Они выдавали себя за сотрудников детективного и коллекторского агентств. Подозреваемые угрожали четырем руководителям Роскомнадзора. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

«Задержаны двое жителей Московского региона, завербованные украинскими спецслужбами в мессенджере Telegram под легендой осуществления работы в детективном и коллекторском агентствах», — отметили в ЦОС.

По указанию куратора 28 апреля 2026 года они провели акции устрашения на адресах четырех руководителей Роскомнадзора.

Двое злоумышленников, среди которых был несовершеннолетний, оставили молотки со следами бурой жидкости на входных дверях их квартир. Следователи возбудили уголовное дело по статье «хулиганство».

Ранее жителя Краснодара задержали по обвинению в государственной измене. Он отправил украинским кураторам фотографии и географические координаты объектов в Краснодарском и Ставропольском краях. Также передал схемы расположения военной техники, которая отвечает за безопасность воздушного пространства.