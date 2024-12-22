Двое взрослых и двое детей пострадали при взрыве газа в Чечне

Фото: РИА «Новости»

Четыре человека пострадали при взрыве газа в городе Урус-Мартан в Чеченской Республике. Об этом сообщил источник РЕН ТВ.

Взрыв газа произошел в частном доме.

«В результате взрыва газа пострадали двое взрослых и двое детей»— сказал собеседник телеканала.

Пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщил источник. Официальной информации пока не поступало

В начале декабря взрыв газа произошел в Махачкале. ЧП зафиксировали на третьем этаже в многоквартирном доме на улице Абубакарова. Из-за взрыва пострадали два жильца, сообщили в МЧС.

Ранее при подобном ЧП в дагестанском селе Чонтаул обрушилась стена двухэтажного дома. Ожоги различной степени тяжести получили три человека.

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