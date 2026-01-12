Двое россиян остаются в реанимации после крушения катера на Пхукете
После столкновения туристического катера и рыболовного траулера на Пхукете 17 россиян остаются в больнице, из них двое — в реанимации. Об этом сообщил РИА «Новости» генконсул на острове Егор Иванов.
«Генеральное консульство оказывает содействие в оформлении репатриации тела погибшей 11 января гражданки России», — добавил дипломат.
Крушение произошло накануне утром. На борту находились 33 россиянина, а также граждане других стран. Погибшая — 17-летняя девушка. Пострадали в общей сложности 22 человека.
Правоохранительные органы проводят расследование, дипломаты оказывают всю необходимую помощь. Причины столкновения устанавливаются.
