Двое рабочих упали с высоты на строительном объекте в Зеленограде

В Зеленограде на стройке производственного здания с высоты упали двое рабочих. Обоих отправили в больницу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

«Прокуратура контролирует установление всех причин и обстоятельств произошедшего, в том числе лиц, ответственных за соблюдение требований техники безопасности и охраны труда», — уточнили в ведомстве.

Подробности происшествия выясняются.

Ранее рабочий рухнул с высоты на стройке в Кутузовском проезде в Москве и погиб. Работы вели на высоте 42-го этажа. Правоохранители организовали доследственную проверку. Специалисты проведут ряд экспертиз, в том числе строительно-техническую.