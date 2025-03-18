Двое рабочих упали с высоты на строительном объекте в Зеленограде

В Зеленограде на стройке производственного здания с высоты упали двое рабочих. Обоих отправили в больницу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.
«Прокуратура контролирует установление всех причин и обстоятельств произошедшего, в том числе лиц, ответственных за соблюдение требований техники безопасности и охраны труда», — уточнили в ведомстве.
Подробности происшествия выясняются.
Ранее рабочий рухнул с высоты на стройке в Кутузовском проезде в Москве и погиб. Работы вели на высоте 42-го этажа. Правоохранители организовали доследственную проверку. Специалисты проведут ряд экспертиз, в том числе строительно-техническую.
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