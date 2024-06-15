Двое пострадавших в аварии в Благовещенске умерли в больнице

Минздрав: двое пострадавших в ДТП в Благовещенске скончались в больнице

Два человека погибли после аварии в Благовещенске. Об этом сообщил Telegram-канал регионального Минздрава.

ДТП случилось на улице Василенко 14 июня. Водитель машины сбил людей. По предварительной информации, он был в нетрезвом состоянии. Сначала в министерстве сообщили о шести пострадавших, позже двое из них скончались.

«Двое пострадавших в аварии <…>, женщина 50 лет и подросток 15 лет умерли в больнице», — заявили в публикации ведомства.

Также в реанимацию положили мальчика 14 лет и 32-летнюю женщину. Еще двоих — подростка 14 лет и девушку 19 лет — переведут в из реанимации в отделение травматологии. Врачи оценили их состояние как тяжелое.

Ранее стало известно, что водителя, сбившего пешеходов в Благовещенске, задержали. По факту произошедшего возбудят уголовное дело.