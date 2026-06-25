Двое подростков пострадали в перевернувшейся легковушке в Марий Эл

Авария с участием несовершеннолетних произошла в Горномарийском районе Марий Эл. Подробности сообщило ИА «МариМедиа» со ссылкой на данные ГАИ.

По информации полиции, за рулем ВАЗ-2107 находился 17-летний подросток, в салоне — еще четверо. Водитель на скорости не справился с управлением, и машина перевернулась.

Двое пассажиров 13 и 15 лет получили различные травмы. Им потребовалась госпитализация. Проводится проверка.