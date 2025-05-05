Двое нижегородцев сорвались с высоты и погибли в период майских праздников

В Нижнем Новгороде на первых майских выходных двое людей погибли, сорвавшись с высоты. Об этом сообщил главный редактор «Стационар-пресс» Алексей Никонов. Экстренные службы не смогли помочь пострадавшим.
За четыре дня жители Нижнего Новгорода обращались за скорой помощью около 4500 раз. Основные причины вызовов — обострения хронических заболеваний, написало НИА «Нижний Новгород».
Ранее появилась информация о том, что рабочий возрастом 50 лет упал со стройки в Сормовском районе и был госпитализирован в тяжелом состоянии.
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