Двое мужчин в Петербурге заперли школьницу в квартире, накачали наркотиками и избили

В Санкт-Петербурге двое мужчин заперли школьницу в квартире, заставляли употреблять наркотики и избивали. Правоохранители задержали подозреваемых и устанавливают все обстоятельства случившегося. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба главного Следственного управления СК по городу.

По версии ведомства, между подозреваемыми и 16-летней школьницей возник конфликт, в ходе которого девушку обманным способом привели девушку в квартиру на Песочной набережной. Там ее насильно удерживали с 21 на 22 января. Они угрожали ножом и избивали ее металлическим прутом, а также, удерживая руки подростка, заставили ее проглотить наркотик.

В какой-то момент девушке удалось попросить о помощи и сообщить, где она находится. Благодаря этому рано утром 22 января ее освободили. В больнице ей оказали медицинскую помощь.

Следователи возбудили в отношении злоумышленников уголовное дело по статьям о незаконном лишении свободы несовершеннолетнего и о склонении несовершеннолетнего к употреблению наркотических средств.

Одному из мужчин предъявили обвинения и рассмотрели ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Второй злоумышленник, по словам пресс-службы, находится в психиатрическом лечебном учреждении. После того, как он выйдет из больницы, ему также предъявят обвинения и выберут меру пресечения.

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