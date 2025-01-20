Третьеклассница стала жертвой охранника монастыря. Он совращал ребенка под Калугой

Правоохранители задержали охранника монастыря «Оптина пустынь» за совращение девятилетней девочки в Козельске Калужской области. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

По данным журналистов, дело против 55-летнего охранника возбудили 16 января. Следователи выяснили, что мужчина познакомился со школьницей летом прошлого года. Третьеклассница жила в Калуге, но приезжала в Козельск на каникулы.

В январе этого года стало известно о связи подозреваемого с ребенком. Он водил девочку к себе домой и совращал ее. В квартире показывал свои половые органы и обнаженные фото, а также кусал ребенка за ягодицы. Через некоторое время школьница рассказала все родителям, мужчину задержали. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Ранее СК возбудил дело против учителя в Ставропольском крае. По предварительным данным, он приставал к школьнице.