Двое мужчин в Махачкале зарезали девушку за отказ знакомиться

В Махачкале двое мужчин расправились с девушкой. Об этом сообщил Telegram-канал Mash Gor .

Нападение произошло в микрорайоне Турали. По предварительным данным, потерпевшая отказалась знакомиться с приставшим к ней мужчиной. Тогда двое злоумышленников напали на нее и изрезали ножом.

Предполагаемые преступники скрылись на черном автомобиле Priora. Правоохранители объявили план-перехват.

История с поножовщиной произошла ранее в Санкт-Петербурге. Полицейские задержали в Выборгском районе местного жителя, который заколол приятеля своей жены. Пострадавшего забрали в больницу в тяжелом состоянии.

Перед судом за убийство незнакомца предстанет житель Пензы. Мужчина отдыхал в баре, где повздорил с другими гостями. Затем злоумышленник достал нож и ударил им одного из-за оппонентов в грудь. В момент убийства предполагаемый преступник был пьян, уточнили следователи.