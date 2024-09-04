Петербуржец стал фигурантом дела за нападение на приятеля супруги

Правоохранители задержали в Выборгском районе 52-летнего жителя Петербурга, подозреваемого в нападении. Об этом сообщил «Петроград».

По предварительным данным, мужчина, вооружившись ножом, набросился на 45-летнего приятеля своей супруги. Удар пришелся на область шеи.

Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Пациента поместили в реанимационное отделение. Возбуждено уголовное дело.

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