Петербуржец стал фигурантом дела за нападение на приятеля супруги
Правоохранители задержали в Выборгском районе 52-летнего жителя Петербурга, подозреваемого в нападении. Об этом сообщил «Петроград».
По предварительным данным, мужчина, вооружившись ножом, набросился на 45-летнего приятеля своей супруги. Удар пришелся на область шеи.
Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии. Пациента поместили в реанимационное отделение. Возбуждено уголовное дело.
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