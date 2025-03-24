Вечером 25 марта двое мужчин провалились под лед в Строгинском затоне в Москве. Один из них пытался спасти утопающего, сообщил источник 360.ru.

Очевидцы рассказали, что мужчина ушел под лед, и один из находившихся на берегу рабочих кинулся ему на помощь, но тоже провалился в воду. Рядом с водоемом проводили работы по ремонту газопровода.

Спасатели продолжают работать на месте ЧП. По предварительным данным, из полыньи подняли четырех человек. Все они пьяные. Двое отказались от медицинского осмотра, еще двух передали врачам.

Ранее в Химках двое мужчин и двое детей провалились под лед в Химках на улице Кудрявцева на канале имени Москвы. Очевидцы успели спасти только одну школьницу, тело второй достали спасатели.