Двое мужчин погибли во время пожара в доме на западе Москвы

Двое мужчин погибли при пожаре в жилом доме на улице Молдавской в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

«Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем. Точные выводы будут сделаны по результатам пожарно-технической экспертизы», — заявили в ведомстве.

Очевидица случившегося рассказала в беседе с 360.ru, что происшествие случилось около 05:00. По ее словам, огонь разгорался очень быстро. Также во время пожара были слышны хлопки. Местные жители беспокоились, что взрывается газ.

Ранее пожар случился в отделении Кондопожской ЦРБ в Карелии. Один пожилой мужчина скончался. Во время ЧП в отделении были восемь человек, их перевели в основное здание. На втором этаже находится детское отделение. Там обошлось без пострадавших.