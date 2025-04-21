Двое мужчин погибли при взрыве гранаты в Воронежской области

Двое мужчин погибли при взрыве гранаты во дворе дома в хуторе Калач Воронежской области. Об этом сообщил портал «Воронеж1.ру» .

Утром 21 апреля во дворе одного из домов сдетонировал боеприпас. В результате взрыва пострадали четыре местных жителя, в числе которых оказался ребенок. Пострадавших доставили в больницу. Позднее двое мужчин скончались.

По данным издания, пострадавшего ребенка планируют перевезти на лечение в Воронеж.

Следователи возбудили уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и незаконном приобретении, хранении или ношении взрывчатых веществ, сообщила пресс-служба регионального СУ СК России.

Ранее на севере Москвы обнаружили пакет с предметом, похожим на противопехотную гранату РГД-5. В случае детонации такого боеприпаса его осколки могут разлететься в радиусе около 25 метров от эпицентра взрыва.