Работники «Мособлпожспаса» спасли рыбака, выпавшего из лодки

Работники «Мособлпожспаса» спасли рыбака, который упал в воду из перевернувшейся лодки. В единую службу экстренных вызовов позвонил его друг, когда не сумел помочь товарищу выбраться на берег.

Как выяснилось, рыбаки, охваченные азартом, не заметили, что уже стемнело. В какой-то момент из-за неосторожного движения лодка перевернулась, и друзья оказались в воде. Выбраться самостоятельно смог только один.

«К счастью, лодка перевернулась на сравнительно мелком месте. Мужчина смог встать в водоеме на ноги, и вода была ему по грудь, однако самостоятельно двигаться к берегу в темноте он не решился, боясь оступиться или угодить в подводную яму. Переодевшись в гидрокостюмы, спасатели вывели любителя осенней рыбалки из холодной воды на сушу», — рассказала заместитель начальника ПСЧ-203 Ирина Месилова.

Она добавила, что спасатели накрыли замерзшего рыбака изотермическим покрывалом, а затем передали его бригаде скорой медицинской помощи. После осмотра мужчина от госпитализации отказался.

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